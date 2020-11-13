Окупанти розблокували лише два із семи КПВВ на Донбасі

З 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«З 10 листопада 2020 року згідно з рішенням Командувача об’єднаних сил відновлено роботу усіх КПВВ на лінії розмежування. На даний час функціонує сім КПВВ із щодобовим режимом роботи з 08.00 до 16.00. В межах Донецької області - «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а в межах Луганської області - «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте». Проте, фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» - щодобово та «Новотроїцьке», в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в пресслужбі, протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили: у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи; у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів; у КПВВ «Золоте» – 3 особи та в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади. У КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували, повідомили в пресслужбі.

Крім того, станом на 12.00 13 листопада оформлено: в КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України – 212 осіб, на вихід – 212 осіб; у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ – 56 осіб та 14 транспортних засобів, на в’їзд – 10 осіб та 1 транспортний засіб; у КПВВ «Мар'їнка» – 1 особу та в КПВВ «Майорське» – 1 особу на вихід до тимчасово окупованої території.

За інформацією прикордонників, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями також доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 14 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 324 тонни.

Як повідомлялося, згідно з домовленостями у нормандському та мінському форматах, 10 листопада мало відбутись одночасне відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому. Зокрема, у Щасті у сервісному центрі просто на КПВВ громадяни можуть отримати увесь спектр адміністративних і соціальних послуг.

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Україна в повному обсязі виконала домовленості.

Проте підконтрольні РФ окупаційні адміністрації блокують КПВВ і не пропустили жодної людини. За словами людей, яких не пропустили підконтрольні РФ бойовики, ті пояснили свої дії тим, що КПВВ не готовий і що "не було команди".

Україна в ОБСЄ закликала РФ надати пояснення з приводу того, що окупаційна адміністрація ОРЛО не відкрила 10 листопада КПВВ "Щастя" та "Золоте" на порушення домовленостей, досягнутих у мінському та нормандському форматах.