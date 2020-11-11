Окупанти знову завертають людей на КПВВ «Золоте» та «Щастя»

Сьогодні, 11 листопада, з 8 години ранку всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу, однак окупанти знову блокують пропуск людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

"Станом на 10.00 співробітники Держприкордонслужби України оформили: в КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб; в КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в КПВВ "Золоте" – 1 особа та в КПВВ "Щастя" – 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади.

Зазначається, що в КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

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Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада згідно з рішенням командувача Об’єднаних сил відновлена робота усіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щоденно з 8 до 16 години. В них перебуває достатня кількість персоналу Державної прикордонної служби України для забезпечення пропуску осіб та транспорту. Проте фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками. Зокрема, вчора працював лише КПВВ "Станиця Луганська".

Фото: ДПСУ