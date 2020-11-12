Україна в ОБСЄ закликала Росію пояснити невідкриття нових КПВВ на Луганщині

Україна закликає РФ надати пояснення з приводу того, що окупаційна адміністрація ОРЛО не відкрила 10 листопада КПВВ "Щастя" та "Золоте" на порушення домовленостей, досягнутих у мінському та нормандському форматах.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Ми закликаємо російську делегацію надати детальні пояснення з приводу її позиції щодо КПВВ "Щастя" та "Золоте". Дискусії з цього питання, що відбулися у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп 10 та 11 листопада, не можна охарактеризувати як конструктивні", - заявив він.

Український дипломат поінформував іноземних колег, що уряд України зі свого боку відкрив 10 листопада два додаткові контрольні пункти в’їзду-виїзду - у Золотому та Щасті. Крім того, у той же день запрацював і пункт пропуску у Станиці Луганській, роботу якого було тимчасово призупинено у межах зусиль з протидії пандемії коронавірусу.

Очільник місії України при ОБСЄ нагадав, що відкриття нових КПВВ було однією з домовленостей, досягнутих під час саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі у грудні 2019 року.

"На жаль, це стало черговим прикладом невиконання Росією взятих на себе зобов'язань. Ні КПВВ "Щастя", ні КПВВ "Золоте" не були відкриті російською окупаційною адміністрацією у Луганській області. Цивільні, які намагалися перетнути лінію зіткнення, були завернуті назад членами російських збройних формувань", - заявив український дипломат.

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Окремо він звернув увагу присутніх на те, що у Донецькій області КПВВ працюють на підконтрольній Росії території лише в обмеженому форматі, у визначені дні. При цьому пункти перетину на ділянці українсько-російського державного кордону, що контролюються Росією та її окупаційними адміністраціями, залишаються відкритими: місія спостерігачів ОБСЄ продовжує звітувати про осіб, які проходять через пункти пропуску "Донецьк" та "Гукове".

Як повідомлялося, згідно з домовленостями у нормандському та мінському форматах, 10 листопада мало відбутись одночасне відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому. Зокрема, у Щасті у сервісному центрі просто на КПВВ громадяни можуть отримати увесь спектр адміністративних і соціальних послуг.

Україна в повному обсязі виконала домовленості.

Проте підконтрольні РФ окупаційні адміністрації блокують КПВВ і не пропустили жодної людини. За словами людей, яких не пропустили підконтрольні РФ бойовики, ті пояснили свої дії тим, що КПВВ не готовий і що "не було команди".