На КПВВ у Щасті та Золотому запускають хаби адмінпослуг

Україна планує 10 листопада відкрити на КПВВ у Щасті та Золотому універсальні сервісні хаби.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Ми розуміємо, у якій складній ситуації опинилися люди в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. І мусимо зробити усе можливе, щоб їх підтримати. Вже на КПВВ вони мають бачити, що ми їх чекаємо. Зараз окупована частина Донеччини та Луганщини уражена хворобою — агресією РФ, антигуманними діями окупантів. Там не працюють закони, руйнуються підприємства і грабуються надра, знищується екологія, існує ризик радіаційного забруднення питної води, панує тотальна антиукраїнська пропаганда. А люди, наші громадяни, є заручниками цих режимів, але завдяки їм — через їхні розуми, серця, через створення кращих умов і сервісів ми достукаємось до них, спільно переможемо у важкій боротьбі й вилікуємось від цієї окупаційної хвороби. Донбас, як і Крим, має бути звільнений і має повернутися до нормального життя у єдиній країні, бо наші громадяни там цього заслуговують», - наголосив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Загалом Мінреінтеграції працює над створенням на усіх КПВВ універсальних сервісних хабів, де громадяни України як із підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі – медичними, такими як «Доступні ліки».

Усі громадяни України по обидва боки лінії дотику, зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини, можна буде підключитися до Інтернету та багато іншого, зазначає пресслужба Міністерства.