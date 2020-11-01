Хомчак проінспектував будівництво КПВВ «Щастя» та «Золоте»

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак відвідав район проведення ООС та проінспектував хід будівництва КПВВ «Щастя» та «Золоте», які незабаром мають розпочати свою роботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Упродовж двох днів генерал-полковник Руслан Хомчак перевірив будівництво на важливих об’єктах інфраструктури Луганщини: КПВВ «Щастя» та КПВВ «Золоте», що невдовзі відкриють», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, очільник ЗСУ ознайомився зі станом виконання плану заходів на ділянках будівництва, а голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай поінформував його про детальні рішення розбудови об’єктів інфраструктури.

У пресслужбі нагадали, що у місті Щастя за підтримки міжнародних гуманітарних організацій на КПВВ будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Головнокомандувач ЗСУ з робочим візитом відвідав райони проведення ООС / Фото: mil.gov.ua

Виконання заходів із обладнання КПВВ «Золоте» та КПВВ «Щастя» здійснюється у плановому порядку з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню Українською стороною СЦКК спільно із патрулями СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, рішення про створення нового КПВВ ухвалене 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи.