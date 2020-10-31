Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу - Разумков

Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу - Разумков

Укрінформ
Україна вдячна Німеччині за підтримку її територіальної цілісності та суверенітету і сталу позицію в межах Нормандського формату.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, що відбулася 30 жовтня у Берліні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

«Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його (Нормандського формату - ред.) поновлення та функціонування», - підкреслив спікер.

Він також наголосив на важливості співпраці в межах ОБСЄ. За словами Разумкова, ключовим інструментом у розпорядженні Організації є Спеціальна моніторингова місія, і Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо спроби анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на окупованому РФ півострові.

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Разумков подякував за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та відзначив вагому допомогу ФРН на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах в Україні.

Співрозмовники також обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема практику проведення в онлайн-режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, візит делегації ВР на чолі зі спікером до ФРН відбувся 29-30 жовтня і став першим візитом керівництва українського законодавчого органу до Німеччини за останніх 5 років.

Фото: пресслужба ВР

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