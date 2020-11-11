ОБСЄ закликала Росію в ТКГ розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі

Представники ОБСЄ під час засідання Тристоронньої контактної групи закликали російську сторону до кінця поточного тижня відкрити КПВВ для руху транспорту та громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі у ТКГ.

«Україна виконала свої зобов'язання та 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей та транспорту. Сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Ці умови суто технічні. Представники ОСБЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей у найближчий час, до кінця цього тижня. Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань. Сподіваємося на швидку реакцію російської делегації», – йдеться у повідомленні.

При цьому в українській делегації висловили сподівання, що найближчим часом вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках.

Окрім того представники ОБСЄ підтримали пропозицію української делегації створити на КПВВ «зелені коридори» для маломобільних громадян, які зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

«Сторони почали опрацьовувати технічну сторону пропозиції. У цілому можна зазначити певне просування у всіх чотирьох напрямках», – зазначають в українській делегації.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада згідно з рішенням командувача Об’єднаних сил відновлена робота усіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щоденно з 8 до 16 години. В них перебуває достатня кількість персоналу Державної прикордонної служби України для забезпечення пропуску осіб та транспорту. Проте фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками. Зокрема, вчора працював лише КПВВ "Станиця Луганська".