Шотландія планує ще один референдум про незалежність
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За словами Стерджен, референдум має пройти в першій половині терміну повноважень новообраного шотландського парламенту.
Парламентські вибори у Шотландії заплановані на травень 2021 року. Очікується, що їх виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP). У партії розглядатимуть перемогу на виборах як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.
У нещодавному опитуванні Ipsos MORI близько 58% респондентів, які готові взяти участь в голосуванні, заявили, що підтримують ідею незалежності Шотландії. 42% заявили, що лишаються прихильниками збереження Шотландії у складі Великої Британії.
Офіційний Лондон неодноразово виступав проти проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому.
Як повідомлялося, на референдумі 2014 року прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відокремлення.
У грудні 2019 року Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.
У вересні 2020 року шотландський уряд заявив, що готуватиме законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.
Фото: АА