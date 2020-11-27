Шотландія планує ще один референдум про незалежність

Шотландія планує ще один референдум про незалежність

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Укрінформ
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що планує провести другий референдум про незалежність вже наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами Стерджен, референдум має пройти в першій половині терміну повноважень новообраного шотландського парламенту.

Парламентські вибори у Шотландії заплановані на травень 2021 року. Очікується, що їх виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP). У партії розглядатимуть перемогу на виборах як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

У нещодавному опитуванні Ipsos MORI близько 58% респондентів, які готові взяти участь в голосуванні, заявили, що підтримують ідею незалежності Шотландії. 42% заявили, що лишаються прихильниками збереження Шотландії у складі Великої Британії.

Офіційний Лондон неодноразово виступав проти проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому.

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Як повідомлялося, на референдумі 2014 року прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відокремлення.

У грудні 2019 року Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

У вересні 2020 року шотландський уряд заявив, що готуватиме законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.

Фото: АА

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