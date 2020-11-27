Шотландія планує ще один референдум про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що планує провести другий референдум про незалежність вже наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами Стерджен, референдум має пройти в першій половині терміну повноважень новообраного шотландського парламенту.

Парламентські вибори у Шотландії заплановані на травень 2021 року. Очікується, що їх виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP). У партії розглядатимуть перемогу на виборах як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

У нещодавному опитуванні Ipsos MORI близько 58% респондентів, які готові взяти участь в голосуванні, заявили, що підтримують ідею незалежності Шотландії. 42% заявили, що лишаються прихильниками збереження Шотландії у складі Великої Британії.

Офіційний Лондон неодноразово виступав проти проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому.

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Як повідомлялося, на референдумі 2014 року прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відокремлення.

У грудні 2019 року Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

У вересні 2020 року шотландський уряд заявив, що готуватиме законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.

Фото: АА