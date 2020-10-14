У Шотландії ідея незалежності сягнула рекордної підтримки

Підтримка ідеї незалежності Шотландії перебуває на найвищому рівні, який будь-коли реєструвався – 58%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Такими є дані опитування Ipsos MORI. Близько 58% респондентів, які готові взяти участь в голосуванні, заявили, що підтримують ідею незалежності Шотландії. 42% заявили, що лишаються прихильниками збереження Шотландії у складі Великої Британії. Ці дані є найвищим рівнем підтримки ідеї незалежності Шотландії, що реєструвався будь-коли.

Видання зазначає, що підтримка незалежності Шотландії зросла під час пандемії коронавірусу, бо, на думку багатьох шотландців, що уряд в Единбурзі краще справляється з кризою, ніж уряд Бориса Джонсона. Під час пандемії уряд Шотландії часто приймав рішення, відмінні від рішень Лондона.

Опитування показує, що до першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен позитивно ставляться понад дві третини шотландців, тоді як до Бориса Джонсона негативно ставляться три чверті.

Як повідомлялося, на референдумі 2014 року прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відокремлення.

У грудні 2019 року Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

У вересні 2020 року шотландський уряд заявив, що готуватиме законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.