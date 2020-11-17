Шотландія посилює карантин в 11 регіонах

Шотландський уряд запроваджує в 11 муніципалітетах найвищий – четвертий – рівень карантинних обмежень через пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Правила четвертого рівня передбачають закриття другорядних магазинів, пабів, ресторанів і тренажерних залів.

Нові обмеження стосуватимуться близько 2,3 млн осіб, котрі проживають у західній і центральній частині Шотландії, в тому числі в місті Глазго. Діятимуть вони до 11 грудня.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що діюча рекомендація в регіонах третього і четвертого рівня - не виїжджати за межі території проживання, за винятком «певних важливих цілей», стане законом із п'ятниці.

«Рівень інфікування у всіх цих областях залишається стійким і тривожно високим. На цих рівнях у нас просто немає впевненості в тому, що лікарні та служби інтенсивної терапії зможуть впоратися з ситуацією взимку», - зазначила Стерджен.

Як відомо, минулого тижня в Шотландії в середньому було зареєстровано понад 140 нових випадків на 100 тисяч осіб. Але всі райони, де буде запроваджений четвертий рівень, були вище цього показника, в Глазго він склав 277 випадків.

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Як відомо, в іншому суб’єкті Великої Британії – Англії – вже діють максимально жорсткі коронавірусні обмеження.

Загалом із початку пандемії в країні виявлено 1,39 млн випадків COVID-19.

Фото: JEFF J MITCHELL