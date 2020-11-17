Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон отримав негативний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, Джонсон проходив не звичайний ПЛР-тест, після якого ставлять діагноз, а один із швидких тестів на COVID-19.

Офіс голови уряду був у спеціальному переліку установ, в яких тестували нову систему виявлення коронавірусу в організмі людини, її також перевіряють у школах, університетах та різних закладах Британії.

Незважаючи на негативний результат, Джонсон залишиться на самоізоляції.

У світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 – летальних, одужали вже понад 38,4 млн людей.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про рішення ізолюватися у своїй резиденції після контакту з особою, інфікованою коронавірусом.

Фото: АА