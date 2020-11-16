Самоізоляція Джонсона не уповільнить Brexit-переговорів – Єврокомісія

Самоізоляція прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона не вплине на інтенсивність переговорів з ЄС щодо майбутніх відносин після Brexit.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перш за все, ми бажаємо прем’єр-міністру бути здоровим. Ми знаємо, як важко для лідерів вести справи за нинішніх обставин. Як ви знаєте, тривають регулярні телефонні контакти між президентом Єврокомісії і прем’єр-міністром (Великої Британії - ред.). Прем’єр-міністр заявив, що він продовжуватиме виконувати обов’язки, і ми на це дуже сподіваємося", - сказав Мамер

Він зауважив, що ключовим завдання для обох сторін на сьогодні залишається пошук компромісу щодо змісту майбутньої угоди, і європейська сторона не має наміру відходити від цього. Єврокомісія розраховує на проведення інтенсивних переговорів нинішнього тижня з усіх питань, що залишаються відкритими.

За словами речника ЄК, європейська сторона потребуватиме певного часу для оцінки досягнутих домовленостей з боку Європейської ради і Європарламенту, які мають дати «зелене світло» та ратифікувати документ, який з’явиться за підсумками переговорів.

Водночас представник Єврокомісії утримався від прогнозів щодо часових рамок цього процесу.

«Як вже неодноразово заявляла Єврокомісія, ми надаємо пріоритет якості цієї угоди над будь-якими часовими розкладами або дедлайнами. Ми прагнемо захистити інтереси європейських громадян, і це означає, що угода, яку ми будемо підписувати (з Великою Британією- ред.), має бути високої якості та відбутися у правильний час», - зауважив Мамер.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про рішення ізолюватися у своїй резиденції після контакту з особою, інфікованою коронавірусом.

1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit, і Велика Британія остаточно залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства.

Європейський Союз заявив, що закон Великої Британії про внутрішній ринок суперечить укладеній та ратифікованій країною Угоді про вихід з Євросоюзу. Для ЄС у переговорному процесі з британською стороною принциповим залишається дотримання Протоколу про Ірландію і Північну Ірландію, який має на меті зберегти цілісність ринку та відсутність жорсткого кордону, а також підтримати мирний процес відповідно до так званої угоди Доброї п’ятниці. Крім того, у сторін зберігаються розбіжності щодо інституційних рамок правового поля та системи управління, від чого залежить захист громадян та бізнесу обох сторін, а також регулювання сектору рибальства, зокрема збереження для європейських рибалок доступу до промислу у британських водах.

Фото: Andrew Parsons, thetimes.co.uk