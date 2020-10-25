ЄС і Британія продовжили термін переговорів щодо торгівельної угоди – Bloomberg

Представники Великої Британії та Європейського Союзу продовжили до 28 жовтня перемовини щодо нової торгівельної угоди після Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що перемовини були продовжені, оскільки уряд Британії висловив оптимізм щодо підписання угоди.

За інформацією видання, головний переговірник від ЄС Мішель Барньє залишатиметься у Лондоні до 28 жовтня, хоча мав виїхати з Лондона сьогодні.

У цьому зв'язку міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що перебування Барньє у Лондоні - "дуже гарний знак", але ЄС все ж доведеться піти на поступки для досягнення угоди.

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Як повідомлялося, раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та Митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, оскільки ЄC відмовляється вести «серйозні перемовини» та запропонувати британцям достатньо привабливі умови.

Велика Британія вийшла зі складу ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року.

1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства.