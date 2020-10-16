Британія готова залишити ЄС без торговельної угоди - Джонсон

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна тепер готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Борис Джонсон заявив у п'ятницю, 16 жовтня, що настав час підготуватися до Brexit без торгівельної угоди, оскільки Європейський Союз відмовився вести серйозні переговори, додавши, що якщо Брюссель не змінить курс, то угоди не буде.

На саміті щодо Brexit у четвер між ЄС та Британією Брюссель висунув ультиматум, заявивши, що стурбований відсутністю прогресу та закликав Лондон поступитися ключовими суперечливими моментами або готуватися до виходу без угоди з 1 січня.

"Я дійшов висновку, що нам слід підготуватися до 1 січня з домовленостями, які більше нагадують австралійські, засновані на простих принципах глобальної вільної торгівлі", - сказав Джонсон.

Зауваження Джонсона на ультиматум щодо подальших поступок Лондона, можуть підштовхнути Brexit до хаотичного сценарію, хоча британський прем'єр все ще не відкидає можливість того, що ЄС зможе змінити курс та запропонувати Великій Британії кращу угоду.

«Якщо не відбудеться принципової зміни підходу, ми будемо йти на австралійське рішення (угоду про торгівлю між ЄС та Австралією ред.). І ми маємо зробити це з великою впевненістю », - сказав Джонсон.

У Брюсселі повідомили Reuters, що ЄС все ще готується до нового раунду торгівельних перемовин у Великій Британії наступного тижня.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть членства.

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