ЄС та Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit

Цього четверга Велика Британія та Євросоюз відновлюють перемовини про нову торговельну угоду після 7 днів, втрачених через погрози і взаємні звинувачення, та буквально за кілька тижнів до дедлайну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Варто зауважити, що офіційний Лондон з минулої п’ятниці не бажав повертатися до цих уже довготривалих переговорів – через те, що лідери ЄС на саміті заявили про необхідність для Великої Британії піти на поступки Брюсселю щодо спірних питань.

Британський прем’єр Борис Джонсонс зазначив, що готовий вийти з переговорного процесу, та все ж після вчорашньої телефонної бесіди між лідерами перемовин з обох сторін уряд країни заявив, що наразі основа для продовження переговорів з’явилася.

Так, у спільному документі передбачається, що головний перемовник від Британії Девід Фрост і його брюссельський колега Мішель Барньє проведуть новий раунд перемовин уже найближчими днями.

Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством та ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

«Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні», - йдеться в документі.

Однак наголошується, що «на переговорах нічого не вважається узгодженим до тих пір, поки не буде досягнута остаточна загальна угода».

Як повідомлялося, раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, оскільки Євросоюз відмовляється вести «серйозні переговори» та запропонувати британцям достатньо привабливі умови.

Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть членства.