Прем’єр Британії пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Прем’єр Британії пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Укрінформ
Борис Джонсон прийняв рішення ізолюватися у своїй резиденції, коли стало відомо, що він контактував з особою, інфікованою коронавірусом.

Про це глава уряду Великої Британії написав у Твіттері, передає Укрінформ.

“Сьогодні мені повідомили про потребу самоізолюватися, оскільки я мав контакт з особою, яка отримала позитивний результат аналізу на COVID-19. У мене немає симптомів, однак я дотримуюся правил, тож працюватиму з резиденції, продовжуючи очолювати дії уряду з реагування на пандемію”, - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, наприкінці березня Борис Джонсон інфікувався COVID-19 і провів три дні у реанімації, однак згодом вилікувався та повернувся до виконання обов’язків.

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Як повідомлялося, Велика Британія зараз перебуває у загальнонаціональному локдауні, який триватиме до 2 грудня. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1,3 млн мешканців країни.

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