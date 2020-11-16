Прем’єр Британії пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Борис Джонсон прийняв рішення ізолюватися у своїй резиденції, коли стало відомо, що він контактував з особою, інфікованою коронавірусом.

Про це глава уряду Великої Британії написав у Твіттері, передає Укрінформ.

“Сьогодні мені повідомили про потребу самоізолюватися, оскільки я мав контакт з особою, яка отримала позитивний результат аналізу на COVID-19. У мене немає симптомів, однак я дотримуюся правил, тож працюватиму з резиденції, продовжуючи очолювати дії уряду з реагування на пандемію”, - зазначив Джонсон.

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.



I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 15, 2020

Нагадаємо, наприкінці березня Борис Джонсон інфікувався COVID-19 і провів три дні у реанімації, однак згодом вилікувався та повернувся до виконання обов’язків.

Як повідомлялося, Велика Британія зараз перебуває у загальнонаціональному локдауні, який триватиме до 2 грудня. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1,3 млн мешканців країни.