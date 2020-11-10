Британія розраховує на 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 до кінця року

Уряд Великої Британії планує отримати близько 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 розробки компаній Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Лондоні ще очікують схвалення вакцини місцевими регуляторами.

Крім угоди з Pfizer, уряд Британії підписав угоди на купівлю вакцини проти коронавірусу ще з п'ятьма розробниками. Серед них – препарат від Оксфордського університету та компанії AstraZeneca. Результати масового випробування їхнього зразка очікуються також ще в цьому році.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність 90% у запобіганні інфікування людей.