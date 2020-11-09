Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз вакцини Pfizer

Європейська комісія планує закупити близько 300 млн доз вакцини від коронавірусу розробки виробників Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Великі новини від Pfizer та BioNTech за підсумком останніх клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Європейська наука працює. Європейська комісія незабаром підпише з ними угоду щодо купівлі близько 300 млн доз", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність у понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.