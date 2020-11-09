Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз вакцини Pfizer

Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз вакцини Pfizer

Укрінформ
Європейська комісія планує закупити близько 300 млн доз вакцини від коронавірусу розробки виробників Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Великі новини від Pfizer та BioNTech за підсумком останніх клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Європейська наука працює. Європейська комісія незабаром підпише з ними угоду щодо купівлі близько 300 млн доз", - написала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність у понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.

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