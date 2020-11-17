Уряд Ізраїлю посилить карантин

Уряд Ізраїлю найближчим часом посилить карантинні обмеження, розширивши зони нічної комендантської години.

Про це йдеться у Фейсбук голови уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

За підсумками засідання уряду вирішено запровадити нічну комендантську годину у помаранчевих населених пунктах та підвищити штрафи за порушення карантину.

Зараз комендантська година в Ізраїлі діє лише у червоних зонах.

У зелених та жовтих населених пунктах учні 5-6 класів підуть до школи з 24 листопада, 11-12 класів – з 1 грудня. Крім того, у зелених зонах відкриються торговельні центри просто неба.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 – летальних, одужали вже понад 38,4 млн людей.