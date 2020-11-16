Швеція заборонила масові заходи - не більше восьми людей

Уряд Швеції запровадив заборону будь-яких публічних заходів за участю понад 8 осіб в рамках посилення обмежувальних карантинних заходів у відповідь на погіршення ситуації з COVID-19 у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на прем’єра Швеції Стефана Льовена.

«Буде лише гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність, щоб зупинити поширення інфекції. Я повторю це ще раз. Буде тільки гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність зупинити поширення інфекції", - заявив з цього приводу шведський прем'єр-міністр на пресконференції.

Ця нова заборона стосується усіх культурних та спортивних заходів. Проте офіси та навчальні заклади під неї не підпадають наразі. Зазначається, що новий ліміт у 8 осіб є частиною шведського Закону про суспільний лад, а тому є обов'язковим до виконання. На відміну від рекомендаційних обмежень, якими власне і є більшість заходів, запроваджених у Швеції для протидії пандемії (наразі – у 17 із 21 регіону країни).

Відтак, громадянам, які порушать заборону, організувавши більші заходи, загрожують штрафи або навіть тюремне ув'язнення на термін до 6 місяців.

Зміна згаданого закону набуде чинності з 24 листопада і спочатку буде діяти протягом чотирьох тижнів.

У березні під час першої хвилі пандемії коронавірусу у Швеції обмежили максимальну чисельність учасників масових заходів до 50 осіб, а згодом уже восени уряд збільшив максимум до 300 людей.

Станом на 16 листопада у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 325 422 особи померли, 38 197 709 одужали.