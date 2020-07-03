Євросоюз указав на порушення при голосуванні щодо змін конституції РФ

Голосування щодо поправок до конституції РФ відбулося з численними порушеннями демократичних норм, а його підсумки суперечать міжнародним зобов’язанням Росії.

Такий висновок міститься у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Загальнонаціональне голосування в Російській Федерації щодо конституційних поправок завершилося 1 липня. Деякі з поправок стосуються змін політичної системи й роботи виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. Євросоюз висловлює жаль, що в ході проведення цього голосування були заборонені кампанії як «за», так і «проти», що не дозволило учасникам голосування отримати доступ до збалансованої інформації», - йдеться у документі.

Євросоюз висловлює сподівання, що всі повідомлення та звинувачення у порушеннях, включаючи примус учасників, багаторазові голосування, недотримання таємниці волевиявлення, випадок поліцейського насильства проти журналіста на ділянці, будуть належним чином розслідувані.

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«Додатки до статті 79 конституції передбачають примат російської конституції над рішеннями міжнародних органів, що приймаються на основі міжнародних договорів. Венеціанська комісія Ради Європи, членом якої є Росія, дійшла висновку, що ця поправка є несумісною з міжнародними зобов’язаннями РФ, та рекомендувала видалити її або змінити формулювання. Ми очікуємо, що Росія, попри будь-які додатки до конституції, буде виконувати свої міжнародні зобов’язання, в тому числі стосовно рішень Європейського суду з прав людини», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, в РФ 25 червня розпочалося голосування щодо внесення поправок у конституцію. Пропонувалося змінити одразу 22 статті Основного закону. У тому числі йшлося про обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах до 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.