Громадська палата РФ заявляє про тиск влади на голосуванні щодо конституції

Громадська палата РФ заявляє про масові фальсифікації в ході голосування за внесення поправок до конституції РФ і безпрецедентний тиск влади у зв'язку з його проведенням.

Про це йдеться в заяві на сайті ГП РФ.

"Представники робочої групи ГП РФ щодо громадського контролю за голосуванням фіксують масові фальсифікації волевиявлення наших громадян. При цьому дані грубі порушення здійснюються за ініціативою місцевих властей і при потуранні правоохоронних органів", - йдеться у зверненні.

Підкреслюється, що федеральна влада "чинить безпрецедентний адміністративний, інформаційний, а іноді й силовий тиск на громадянське суспільство з метою продавлювання поправок до конституції РФ будь-якою ціною".

"Ми вважаємо неприпустимим те, що ГП РФ перебуває під постійним тиском з боку ФСБ РФ і постійно примушується до виконання замовлень з Луб'янки", - йдеться в заяві.

У ГП РФ підкреслюють, що змінюваність влади є ознакою "нормального суспільства і держави", а консервація режиму відкидає країну на десятиліття назад.

Як повідомлялося, в РФ 25 червня розпочався референдум щодо внесення поправок у конституцію. Пропонується змінити одразу 22 статті Основного закону. У тому числі йдеться про обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах до 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.

Згідно з чинною конституцією, президент Росії не може залишатися на найвищій державній посаді більше двох термінів поспіль.