Європарламент не визнає "конституційне опитування" РФ в окупованому Криму

Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер та євродепутат Томас Тобе заявили про те, що Європарламент жодним чином не залучений до спостереження за «конституційним референдумом» у Росії й ніколи не визнає легітимність такого опитування в анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві, яка оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Конституційний референдум відбувався в Росії з 25 червня до 1 липня. Європейський Парламент не був запрошений до спостереження за цим виборчим процесом, та, відповідно, не буде коментувати процес або результати, що будуть оголошені після його завершення. Жоден окремий депутат Європейського Парламенту не був уповноважений спостерігати або коментувати цей електоральний процес від його (інституції) імені», - йдеться у заяві.

Керівники парламентської групи наголосили на тому, що будь-хто із членів Європарламенту, які вирішили спостерігати за процесом голосування в Російській Федерації або на території незаконно анексованого Кримського півострова, де Європейський Союз не визнає і не буде визнавати у майбутньому проведення такого консультативного опитування, вчиняють так із власної ініціативи та за будь-яких обставин мають утримуватися від заяв або дій, які можуть бути пов’язані із їх приналежністю до Європейського Парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Росією Криму.

Водночас, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму 30 червня - 2 липня поточного року для спостереження за незаконним голосуванням на окупованій Росією території українського півострова.