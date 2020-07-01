Точицький закликає ЄС відреагувати на злочинний "конституційний референдум" у Криму

Організація російською владою так званого «конституційного референдуму» в анексованому нею Криму є ще одним міжнародним злочином РФ під час її триваючої агресії проти України, який заслуговує на жорстку реакцію з боку Євросоюзу.

Про це сьогодні у Twitter заявив посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький.

«Російський «конституційний референдум» в окупованому Криму є ще одним злочином триваючої агресії проти України. Крим – це Україна, він не має нічого спільного з спробами Кремля зміцнити власний авторитарний режим. Закликаю ЄС рішуче відреагувати на це нікчемне та недійсне голосування», - зазначив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, на незаконне залучення громадян України в Криму до російського «конституційного референдуму», як і на зміст запропонованих поправок щодо українського Криму, відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що «жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи конституції цієї країни - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським”.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму 30 червня - 2 липня цього року для спостереження за незаконним голосуванням на окупованій Росією території півострова.

25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується "обнулення" президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишатися при владі до 2036 року.