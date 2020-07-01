"Путінські" поправки у Конституцію: прокуратура АРК закликає кримчан не голосувати

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликає жителів окупованого Криму відмовитися від участі в "голосуванні" за сумнівні поправки в Конституцію держави-окупанта.

Про це в Facebook написала прессекретар прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко.

"Ми закликаємо не брати участь у незаконному "референдумі", а також повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення "голосування" в Криму", - зазначила Діденко.

Вона підкреслила, що результати цього "голосування" не мають жодних правових наслідків, тому "юридично нікчемні та не визнаються у світі".

Примусове голосування мешканців тимчасово окупованого півострова на референдумі РФ, нагадала прессекретар, - це порушення національного законодавства України та норм і принципів міжнародного права.

За словами Діденко, раніше в рамках кримінальних проваджень Прокуратура АР Крим повідомила про підозри "голові виборчої комісії Республіки Крим" та його помічниці, які безпосередньо брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму 2014 року і виборів депутатів "кримського парламенту та місцевих рад".

"Зазначені особи підозрюються у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканості України та вчиненні дій спрямованих на захоплення державної влади", - нагадала вона.

25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишитися при владі до 2036 року.