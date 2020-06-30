Меджліс називає злочином голосування в Криму щодо "обнулення" Путіна

Меджліс кримськотатарського народу зробив заяву у зв’язку зі злочином, здійснюваним Росією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – проведенням "загальноросійського голосування по поправках до Конституції РФ".

Текст заяви опублікований на сторінці в Facebook Рефата Чубарова.

"Російська Федерація проводить з 25 червня по 1 липня 2020 року на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя «загальноросійське голосування по поправках до Конституції Російської Федерації». Зазначена дія є ще одним злочином, що вчинюється Російською Федерацією в порушення основних принципів та загальновизнаних норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Крім того, вважають в Меджлісі, незаконне голосування є порушенням "своїх міжнародних зобов'язань щодо поваги територіальної цілісності та суверенітету інших держав, що містяться в Статуті Організації Об'єднаних Націй, Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінському заключному акті), меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) і в низці інших двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів".

Автори заяви вважають, що «загальноросійське голосування» на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополя, підпадає під кваліфікацію міжнародного злочину, відповідальність за вчинення якого повністю покладається на Російську Федерацію".

За даними Меджлісу, російські окупанти примушують жителів Криму до участі у "загальноросійському голосуванні".

"Особливого тиску і морального терору з боку російської окупаційної влади зазнають керівники і співробітники установ освіти, охорони здоров'я, працівники комунальних підприємств, представники малого та середнього бізнесу", - йдеться в заяві.

Меджліс кримськотатарського народу закликає ООН, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, парламенти і уряди держав до посилення міжнародного політичного, дипломатичного, економічного тиску з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

Меджліс кримськотатарського народу закликає владу України терміново вжити заходів, спрямованих на подальшу консолідацію міжнародного співтовариства у відсічі російської агресії та у відновленні територіальної цілісності Української держави.

Меджліс кримськотатарського народу висловлює підтримку всім жителям Криму, "які в умовах російської окупації зберігають власну гідність та відданість рідній землі, демонструють стійкість і неприйняття російської окупації".

Як повідомлялося, 25 червня в Росії та анексованому Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Воно триватиме до 1 липня. Одна з поправок стосується «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишитися при владі до 2036 року.