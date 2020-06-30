Європарламент має відреагувати на "вояж" французьких депутатів до Криму - посол Точицький

Посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Представництва України при ЄС.

"Представник України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до президента Європейського парламенту Девіда Сассолі та голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Точицький відзначив, що організація цього візиту євродепутатів є черговим проявом намірів Росії за будь-яку ціну легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема, проведення на території окупованого Криму протиправного "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації. Такий візит окремих французьких євродепутатів, за оцінкою українського дипломата, не лише порушує законодавство України, але й суперечить офіційній та послідовній позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України.

"Із 2014 року Європейський парламент у численних резолюціях неодноразово підкреслював непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Невизнання спроби анексії Криму, ситуація з правами людини та мілітаризація півострова постійно перебувають у його порядку денному. Відтак я переконаний, що Європарламент не повинен бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати спробу анексії Криму та варварську політику щодо незалежних країн", – наголосив Точицький.

Як повідомлялося, незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму планується з 30 червня до 2 липня.

При цьому наближений до Кремля євродепутат Тьєррі Маріані вже не вперше відвідує окупований Росією український Крим. Через це, зокрема, прокуратура в Україні порушила кримінальну справу проти Маріані за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, а СБУ забороняла йому в'їзд до України.