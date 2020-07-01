Україна закликає ООН засудити російське "голосування" на окупованих територіях

Україна виступила з осудом в ООН щодо проведення Росією "голосувань" на референдумі в тимчасово окупованих Криму, а також частинах Донецької̈ та Луганської областей, заявивши, що їхні результати не можуть вважатися легітимними.

Про це йдеться в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генеральному секретарю ООН, текст якого має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Україна рішуче засуджує "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях і впевнена, що воно суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству", - заявив український постпред.

У цьому зв'язку він закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".

За словами Кислиці, участь громадян України в такому "референдумі" з використанням примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування.

"Ці "результати" будуть недійсними і не матимуть юридичних наслідків", - зауважив представник України.

Дипломат підкреслив, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишаться невід’ємною частиною суверенної Української Держави" та підпадають під дію Конституції й законів України.

"Усі причетні до незаконної організації й проведення "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях притягатимуться до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - наголосив він.

25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується "обнулення" президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишатися при владі до 2036 року.