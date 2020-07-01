Україна закликає ООН засудити російське "голосування" на окупованих територіях
Про це йдеться в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генеральному секретарю ООН, текст якого має у своєму розпорядженні Укрінформ.
"Україна рішуче засуджує "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях і впевнена, що воно суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству", - заявив український постпред.
У цьому зв'язку він закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".
За словами Кислиці, участь громадян України в такому "референдумі" з використанням примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування.
"Ці "результати" будуть недійсними і не матимуть юридичних наслідків", - зауважив представник України.
Дипломат підкреслив, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишаться невід’ємною частиною суверенної Української Держави" та підпадають під дію Конституції й законів України.
"Усі причетні до незаконної організації й проведення "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях притягатимуться до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - наголосив він.
25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується "обнулення" президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишатися при владі до 2036 року.