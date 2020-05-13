Рекомендації Єврокомісії щодо пом'якшення обмежень не стосуються зовнішніх кордонів ЄС

Рекомендації Єврокомісії щодо пом'якшення обмежень не стосуються зовнішніх кордонів ЄС

Укрінформ
Оприлюднені 13 травня пропозиції Єврокомісії щодо поновлення транскордонного руху після пом'якшення карантинних заходів на цьому етапі не стосуються зовнішніх кордонів ЄС, оскільки це питання має вирішуватися після відновлення руху в європейських країнах та в межах Шенгенської зони.

Про це під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки немає рекомендацій щодо зовнішніх кордонів. Ми маємо рухатися крок за кроком, коли країни-члени почнуть відкривати рух спочатку в середині, після цього відкриватимемо кордони в межах Шенгенської зони, далі маємо просуватися до питання, як відкриватимемо зовнішні кордони. Але ми ще не досягли цього моменту», - сказала єврокомісар.

Вона відповіла на запитання від преси про реакцію Єврокомісії на намір Франції, Австрії, Німеччини та Швейцарії повністю поновити рух через власні кордони у нормальному режимі з 15 червня. «Я думаю, що це хороший крок, ... є багато країн-членів, які не вводили контролю на внутрішніх кордонах. Деякі країни-члени зараз здійснюють кроки для повернення до нормального життя, що ми вже бачили в Балтійських країнах», - додала Йоганссон.

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Як уже повідомляв Укрінформ, 8 травня Єврокомісія закликала членів Шенгенської зони та асоційовані з Шенгенською зоною країни продовжити тимчасове обмеження для несуттєвих подорожей до ЄС на наступні 30 днів, до 15 червня 2020 року.

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