Працівники посольства Британії приміряли форму збірної України з футболу
Як передає Укрінформ, про це посольство повідомляє у Фейсбуці.
“Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!” - зазначили в посольстві, додавши фото співробітників у формі збірної.
Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні", "Героям слава".
Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.
Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.
У четвер ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
У п’ятницю Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».
Працівники посольства США також сфотографувалися у формі української збірної.