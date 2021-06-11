Працівники посольства Британії приміряли форму збірної України з футболу

Працівники посольства Великої Британії в Україні сфотографувалися у формі української збірної з футболу.

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомляє у Фейсбуці.

“Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!” - зазначили в посольстві, додавши фото співробітників у формі збірної.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні", "Героям слава".

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

У четвер ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

У п’ятницю Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Працівники посольства США також сфотографувалися у формі української збірної.