В Україні 7% серед усіх мобілізованих мають право на відстрочку - Решетилова

Як передає Укрінформ, про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська) в інтерв’ю Суспільному.

«За нашими підрахунками, таких військовослужбовців близько 7% серед усіх мобілізованих. Тобто 7% мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів», - зазначила вона.

За словами військового омбудсмана, це може бути, наприклад, неякісне проведення військово-лікарської комісії, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів. Також це можуть бути люди, які є найближчими родичами загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців.

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«У такому разі проблеми цих семи відсотків новобранців фактично лягають на плечі держави, командирів. І починається процес їх вирішення. … Словом, починається дуже великий процес. Коли ми говоримо про одного військовослужбовця, це вже виглядає як багато різного документообігу й так далі. А коли йдеться про тисячі військовослужбовців – це величезний ресурс», - додала вона.

Крім того, Решетилова зауважила, що військовослужбовець, який має законне право на відстрочку, але потрапляє на службу, «все одно рано чи пізно або буде звільнений, або втече, самовільно залишить частину, або ж просто буде баластом десь у військовій частині, не маючи змоги або бажання виконувати якісь завдання».

Також вона повідомила, що в Офісі військового омбудсмана порахували, скільки один військовослужбовець, який має законне право на відстрочку або звільнення, обходиться державі.

«Тому що він стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім: формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Також держава лікує його за свій рахунок. Або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачають якісь там засоби, якими навчають у навчальних центрах, і так далі. Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос. А також створюємо соціальну проблему, соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо питання поповнення війська через цих людей», - зауважила військовий омбудсман.

Проте Решетилова не назвала конкретні суми, зазначивши, що «ми їх озвучували, коли звітували про сто днів роботи Офісу військового омбудсмана. Думаю, люди, які долучені до розробки політики, розуміють, скільки це коштує. Це дуже великі цифри».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти. Зокрема, до складу ради увійшла військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська).