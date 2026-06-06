Президент присвоїв звання Заслуженого журналіста України гендиректору Укрінформу Сергію Череватому

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений журналіст України» генеральному директору Укрінформу Сергію Череватому.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Глави держави.

Президент з нагоди Дня журналіста підписав указ №482/2026 про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Глава держави відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня продюсерку та лейтенантку ЗСУ Вікторію Боброву (Квітку) посмертно, яка супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв’ю з воїнами та журналістські матеріали з передової.

Під час однієї із ворожих артилерійських атак у серпні 2025 року надала допомогу пораненому побратиму та евакуювала його. Брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам.

Вікторія пішла з життя 23 квітня 2026 року в Барвінковому Харківської області.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджена виконавча директорка громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», співзасновниця міжнародної ініціативи The Reckoning Project Наталія Гуменюк.

The Reckoning Project зібрала тисячі свідчень про злочини російських загарбників, частину з них використовують у міжнародних правових процесах, зокрема щодо викрадення українських дітей та переслідування цивільних.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначена журналістка, співзасновниця, шеф-редакторка та ведуча авторських медіапроєктів інтернет-видання «LB.UA» Ксенія Василенко (Соня Кошкіна).

У журналістиці понад 25 років. Очолює «LB.UA» з моменту його заснування у 2009 році. Забезпечила безперервну роботу редакції в умовах повномасштабної російської агресії. Авторка книги «Майдан. Нерозказана історія», присвяченої подіям Революції Гідності, та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка й міжнародних академічних програм.

Кореспондент агентства Radio France International Українською, арткритик, куратор сучасного мистецтва та публіцист Костянтин Дорошенко (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Публікує матеріали про українську культуру в іноземних медіа, організовує та курує мистецькі проєкти у різних країнах світу. Автор кількох книг про українську культуру та мистецтво.

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Шеф-редактор «ТСН. Тиждень з Аллою Мазур» Роберт Опаленик (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Понад 25 років працює редактором підсумкових новин. З перших днів повномасштабного російського вторгнення брав активну участь у створенні телемарафону «Єдині новини». Перші пів року працював над новинами в режимі 24/7.

Телеоператор 24 каналу Павло Павлов (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Працює у населених пунктах, які перебувають під російськими атаками. Неодноразово надавав медичну допомогу пораненим унаслідок ворожих обстрілів та евакуйовував їх у безпечні місця. Зафіксував сотні воєнних злочинів загарбників та створив важливу базу відеодоказів для українських та іноземних медіа.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначена воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова. З самого початку російської агресії працює в зоні бойових дій, висвітлює ситуацію на фронті, робить репортажі, прямі включення та інтерв’ю з українськими воїнами.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена старша продюсерка телекомпанії CNN International Вікторія Бутенко. Неодноразова лауреатка та номінантка премії EMMY - найвищої телевізійної нагороди США. Вона продюсувала ексклюзивні сюжети про повернення українських дітей з депортації та дипстрайки по російських військових об’єктах.

Голова бюро агентства Bloomberg News в Україні Дарина Краснолуцька (орден княгині Ольги ІІІ ступеня). Має численні міжнародні відзнаки за журналістську діяльність. Матеріали про західні компоненти у російській зброї, які вона написала спільно з колегами, стали приводом для слухань у Конгресі США.

Медійна радниця американської громадської організації Razom for Ukraine Катерина Лісунова (орден княгині Ольги ІІІ ступеня). Працювала спеціальною кореспонденткою в Україні та США. Створила документальний фільм «Україна та ООН: два роки в Раді Безпеки». Стала першою українською журналісткою, яка отримала членство в Асоціації кореспондентів при ООН (UNCA). Надає підтримку українським журналістам в системі ООН.

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Президент відзначив державними нагородами також іноземних журналістів. Серед них:

американська журналістка, воєнна кореспондентка Byline Times та Euromaidan Press Заріна Забріскі (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Авторка документального фільму «Херсон: Сафарі на людей», який розповідає про щоденний російський терор проти цивільних.

воєнний кореспондент, шеф-кореспондент видання «Вельт» Ібрагім Набер, який працює у зоні бойових дій та в прифронтових регіонах (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). У 2024 році вийшов його документальний фільм «Жити і помирати за Україну – Бахмут». У жовтні 2025 року зазнав поранення внаслідок атаки російського дрона під час інтерв’ю з військовослужбовцями.

ірландський журналіст, документаліст та відеорепортер Кейлан Патрік Робертсон (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Автор документальних фільмів про війну в Україні. Він у 2024 році переїхав жити до України.

кореспондент міжнародного агентства Liberation Стефан Сіоан, який з початком російської агресії у 2014 році одним із перших серед французьких журналістів став висвітлювати війну в Україні (орден «За заслуги» ІІІ ступеня). Один з ініціаторів проєкту надання Україні антидронових сіток із регіону Бретань.

Окрім того, Президент присвоїв почесне звання «Заслужений журналіст України» Олегу Борисову, Наталії Братушці, Ігорю Дармостуку та Сергію Череватому.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 6 червня відзначають День журналіста.

Свято встановлене 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

За дату святкування визначене 6 червня - день прийняття того дня у 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

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