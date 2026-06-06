В Україні відзначають День журналіста

В Україні сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста.

Свято встановлене 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

За дату святкування визначене 6 червня - день прийняття того дня у 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав журналістів із професійним святом.

За його словами, у ці важкі часи робота журналістів має особливе значення.

"Ви працюєте там, де твориться історія, щоб розповісти правду про події на фронті і в тилу, про героїзм українських воїнів, про незламність нашого народу та ціну, яку Україна платить за свою свободу і незалежність. У небезпечних умовах ви документуєте злочини російського агресора, протидієте ворожій пропаганді, допомагаєте світові бачити справжню картину війни. Заради цього багато з вас виконує редакційні завдання безпосередньо в районах бойових дій, ризикуючи власним життям та здоров'ям", - підкреслив Сирський.

Він висловив вдячність представникам медіа за професіоналізм, відповідальність та відданість своїй справі.

"Окрема вдячність військовим журналістам та пресофіцерам, які висвітлюють роботу Збройних сил зсередини, забезпечуючи ефективну комунікацію між військом і суспільством", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

"Вічна памʼять фронтовим кореспондентам та пресофіцерам, які загинули від рук російських загарбників", - наголосив Сирський.

Він побажав журналістам міцного здоров’я, творчого натхнення, професійних успіхів та нових здобутків і додав: "Нехай ваша праця служить справі правди та наближає переможний мир для України".

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Фото: imi.org.ua