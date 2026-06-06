Під час обміну Лубінець поспілкувався з військовополоненими з обох сторін

Під час учорашнього обміну український омбудсман Дмитро Лубінець разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою поспілкувалися з військовополоненими з обох сторін, обговоривши умови їх утримання, доступ представників МКЧХ та надання медичної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє у Телеграмі.

"Під час учорашнього обміну спільно з російською Уповноваженою з прав людини Я. Лантратовою особисто поспілкувалися з військовополоненими з обох сторін. Говорили про найважливіше: умови утримання, питання відвідування місць утримання представниками МКЧХ та доступ до медичної допомоги. Такі розмови дають змогу дізнатися реальну картину", — йдеться в дописі.

Лубінець зауважив, що всю зафіксовану інформацію Офіс уповноваженого бере в роботу для взаємодії з міжнародними партнерами та юридичної фіксації можливих порушень міжнародного гуманітарного права.

Читайте також: СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полонених

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня відбувся обмін військовополоненими, у межах якого з російського полону повернули 186 українців.