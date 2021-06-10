УЄФА пояснив, чому зобов'язав прибрати з форми слоган «Героям слава!»

Європейський союз футбольних асоціацій назвав причини, через які зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган «Героям слава!»

Відповідаючи на запит Tribuna.com, в УЄФА пояснили, що поєднання фраз «Слава Україні!» та «Героям Слава!» є «виключно політичним за своєю природою, має історичне і мілітаристське значення», передає Укрінформ.

"Після висловленої стурбованості з боку Російського футбольного союзу УЄФА підтвердив свою позицію щодо елементу дизайну на передньої частини футболки національної збірної України (карта України. - Ред.). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яку схвалили держави-члени, визнані ті територіальні межі, які зображені на формі національної збірної. З цієї причини УЄФА не вимагає яких-небудь змін цього елементу дизайну, оскільки він відповідає критеріям, викладеним у статті 12 правил УЄФА про екіпіровку.

УЄФА також підтверджує, що слоган «Слава Україні!» на зовнішньому боці футболки затвердили 2018 року. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпіровку. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України.

УЄФА уважно вивчив нещодавно доданий на новий комплект форми слоган «Героям слава!», який представили на ознайомлення в УЄФА, а потім і затверджений у грудні 2020 року. Однак тоді не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичне і мілітаристське значення.

Тому слоган має бути вилучений, щоб екіпіювання можна було використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпіювання», - повідомили в УЄФА.

Нині Українська асоціація футболу продовжує консультації з УЄФА, щоб отримати дозвіл на слоган «Героям слава!» на футболці збірної.

Фото: uefa.com.