УАФ веде переговори з УЄФА, аби залишити на формі слоган «Героям слава!»
Укрінформ
В Українській асоціації футболу хочуть залишити слоган «Героям слава!» на формі збірної України, який заборонив Союз європейських футбольних асоціацій.
Як повідомляє Tribuna.com, нині УАФ веде з УЄФА переговори з цього питання, передає Укрінформ
Раніше стало відомо, що слоган «Слава Україні!» та обриси кордонів України залишуться на екіпіровці. А ось слоган «Героям слава!» в УЄФА зобов'язали прибрати, оскільки в поєднанні із першим, на думку організації, він несе політичний підтекст.
Фото: uaf.ua.