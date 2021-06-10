УАФ веде переговори з УЄФА, аби залишити на формі слоган «Героям слава!»

В Українській асоціації футболу хочуть залишити слоган «Героям слава!» на формі збірної України, який заборонив Союз європейських футбольних асоціацій.

Як повідомляє Tribuna.com, нині УАФ веде з УЄФА переговори з цього питання, передає Укрінформ

Читайте також: УЄФА затвердила нову форму збірної України і відповіла на критику Росії

Раніше стало відомо, що слоган «Слава Україні!» та обриси кордонів України залишуться на екіпіровці. А ось слоган «Героям слава!» в УЄФА зобов'язали прибрати, оскільки в поєднанні із першим, на думку організації, він несе політичний підтекст.

Фото: uaf.ua.