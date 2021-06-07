УЄФА затвердила нову форму збірної України і відповіла на критику Росії

Головний елемент нової форми – карта України з Кримом і Донбасом.

В УЄФА заявили, що нова форма збірної України затверджена організацією і наша команда зможе грати в ній на Євро-2020, повідомляє «Спорт-Експрес».

«Форма національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил щодо екіпіровки», - заявили в УЄФА.

Нагадаємо, головний атрибут нової форми нашої збірної – зображення карти України. Нова екіпіровка викликала негативну реакцію в Росії, оскільки карта України включає в себе і Кримський півострів.

У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим, але в світі приєднання півострова до РФ не визнається.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня збірна України зіграє останній контрольний матч перед від’їздом на Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка приймає Кіпр. Початок – о 19:00.

У неділю, 13 червня, Україна проведе перший матч на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка в Амстердамі зіграє з Нідерландами.