Павелко прилетів на переговори з УЄФА щодо слогана «Героям слава!»

Президент Української асоціації футболу, член виконкому Андрій Павелко у Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану «Героям слава!».

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА”, - зазначив Павелко.

За його словами, у своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом “Героям слава!”.

“Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної”, - підкреслив очільник УАФ.

Павелко наголосив, що УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи.

Як повідомлялося, раніше було представлено нову форму збірної України з футболу, на якій зображено карту України та надписи „Слава Україні!“, „Героям слава!“.

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

У четвер ЗМІ повідомили, що УЄФА вирішив прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".