Працівники посольства США сфотографувались у формі збірної України

Працівники посольства США сфотографувались у формі збірної України

Фото
Укрінформ
Працівника посольства Сполучених Штатів Америки в Україні сфотографувались у формі української збірної з футболу.

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомило у Твіттері.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, президент Української асоціації футболу, член виконкому Андрій Павелко у Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану «Героям слава!».

Раніше було представлено нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу України та написи „Слава Україні!“, „Героям слава!“.

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

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Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

У четвер ЗМІ повідомили, що УЄФА вирішив прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

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