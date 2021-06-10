Працівники посольства США сфотографувались у формі збірної України

Працівника посольства Сполучених Штатів Америки в Україні сфотографувались у формі української збірної з футболу.

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомило у Твіттері.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", - йдеться у повідомленні.

Can’t wait for kickoff on Sunday - don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021

Як повідомляв Укрінформ, президент Української асоціації футболу, член виконкому Андрій Павелко у Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану «Героям слава!».

Раніше було представлено нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу України та написи „Слава Україні!“, „Героям слава!“.

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

У четвер ЗМІ повідомили, що УЄФА вирішив прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".