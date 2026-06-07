З початку російської агресії за кордон виїхали 8,5 мільйона українців - Лубінець

З початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже 8,5 мільйона українців.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі за результатами Саміту світового українства.

"Долучився до Саміту світового українства і найперше дякую організаторам за цю важливу ініціативу. Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", - заявив Лубінець.

За словами омбудсмана, "першим ключовим механізмом захисту має залишатися міжнародний статус тимчасового захисту — він повинен діяти доти, доки в Україні не завершаться активні бойові дії. І розповсюджуватися він має в першу чергу на вразливі категорії громадян. З нашого боку, Офіс омбудсмана розбудовує системний закордонний інструмент — мережу представників та радників, які прямо на місцях консультують і допомагають громадянам захищати їхні права".

Як зауважив Лубінець, "окрім допомоги з документами українцям, які перебувають за кордоном, ми стикаємося з болючими кейсами вилучення українських дітей іноземними органами. Маємо приклад в Італії, де дитину вилучили й передали під опіку іноземцям".

Омбудсман наголосив, що "міжнародне гуманітарне право прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна. Ми жорстко реагуємо на такі факти і закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу".

"Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, без якої масового повернення не станеться", - заявив Лубінець.

"Ми чекаємо вдома кожного українця та кожну українку, тому разом із партнерами маємо об’єднати зусилля, щоб забезпечити гідні умови й дати мільйонам наших громадян реальну можливість жити у своїй країні", - додав омбудсман.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, у Центрах єдності, які Україна відкриває в країнах, де мешкають українці, не будуть надаватися консульські послуги. Проте в них громадяни України зможуть отримати консультації представників Пенсійного фонду, ДП "Документ", долучитися до освітніх та культурних подій.

Фото: Дмитро Лубінець / Телеграм