Водії бензовозів відмовляються везти пальне з РФ на ТОТ навіть за подвійним тарифом - «Жовта стрічка»

Водії бензовозів через удари Сил оборони не хочуть везти пальне із Росії на ТОТ навіть за подвійним тарифом.

Про це у Телеграмі повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка», передає Укрінформ.

«Через серію ударів СОУ перевізники бензоввозів не погоджуються на рейси з РФ на ТОТ», - йдеться у повідомленні.

За даними активістів руху «Жовта стрічка», що окупанти пропонують за доставку палива на тимчасово окуповані українські території подвійний тариф, однак навіть це не допомагає.

Як повідомлялось, через кризу з пальним на ТОТ Луганщини місцеві автомобілісти намагаються знайти його на заправках у сусідніх областях РФ попри перепони на кордоні.

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