Водії бензовозів відмовляються везти пальне з РФ на ТОТ навіть за подвійним тарифом - «Жовта стрічка»

Водії бензовозів відмовляються везти пальне з РФ на ТОТ навіть за подвійним тарифом - «Жовта стрічка»

Укрінформ
Водії бензовозів через удари Сил оборони не хочуть везти пальне із Росії на ТОТ навіть за подвійним тарифом.

Про це у Телеграмі повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка», передає Укрінформ.

«Через серію ударів СОУ перевізники бензоввозів не погоджуються на рейси з РФ на ТОТ», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У «ЛНР» обмежили пасажирські перевезення

За даними активістів руху «Жовта стрічка», що окупанти пропонують за доставку палива на тимчасово окуповані українські території подвійний тариф, однак навіть це не допомагає.

Як повідомлялось, через кризу з пальним на ТОТ Луганщини місцеві автомобілісти намагаються знайти його на заправках у сусідніх областях РФ попри перепони на кордоні.

Фото ілюстративне

Фото Укрінформу можна купити тут.   

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-