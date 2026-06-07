Офіс військового омбудсмана за чотири місяці отримав майже 8000 скарг
Укрінформ
За чотири місяці роботи Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військових.
Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю Суспільному, передає Укрінформ
"Офіс військового омбудсмена (27 січня було запущено роботу офісу) отримав 7981 скаргу — станом на ранок 1 червня», - сказала Решетилова.
За її словами, перевірка за конкретною скаргою закінчується висновком, який надсилається відповідальній посадовій особі в органах військового управління чи командиру вищого рівня.
Як повідомляв Укрінформ, близько 7% серед усіх мобілізованих мають законне право на відстрочку, що не було враховане, і держава витрачає на цих людей великі кошти.