Офіс військового омбудсмана за чотири місяці отримав майже 8000 скарг

За чотири місяці роботи Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військових.

Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю Суспільному, передає Укрінформ

"Офіс військового омбудсмена (27 січня було запущено роботу офісу) отримав 7981 скаргу — станом на ранок 1 червня», - сказала Решетилова.

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За її словами, перевірка за конкретною скаргою закінчується висновком, який надсилається відповідальній посадовій особі в органах військового управління чи командиру вищого рівня.

Як повідомляв Укрінформ, близько 7% серед усіх мобілізованих мають законне право на відстрочку, що не було враховане, і держава витрачає на цих людей великі кошти.