Телеканал «НАШ» оштрафували за поширення російської пропаганди

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365» (логотип «НАШ»), м. Київ, і за порушення вимог українського законодавства застосувала до мовника попередження і штрафну санкцію на суму понад 110 000 грн.

Як передає Українформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено за результатами моніторингу ефіру телеканалу за 4 лютого 2021 року. У цей день зафіксовано пряму трансляцію передачі «Марафон» о 15:04, у якій брав участь народний депутат України VII та VIII скликань Євген Балицький (повтор передачі – 5 лютого о 01:21)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у прямому ефірі Балицький поширював твердження і наративи пропаганди РФ про «зовнішнє управління» в Україні, що, на його думку, створює значну соціальну, національну напруженість, унеможливлює реалізацію соціально-економічних програм, перешкоджає спільним діям органів державної влади із громадськістю, веде до загострення протистояння різних соціально-політичних груп у суспільстві. Також у його висловах зафіксовано намагання спотворити історичні факти та події в Україні. Балицький, зокрема, говорив про нібито причетність українців до трагедії Бабиного Яру, вживав словосполучення «так званий Голодомор», заперечував значення подій Революції гідності тощо, заявляє регулятор.

Зауважується, що ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на висловлювання гостя передачі. Під час повторної трансляції до передачі не було внесено змін, що свідчить про відсутність редакційної модерації й усвідомлену та цілеспрямовану дію телерадіоорганізації на поширення в ефірі пропаганди країни-агресора та розпалювання національної ворожнечі і ненависті, наголошують у Нацраді.

Регулятор визнав порушення ТОВ «НАШ 365» вимог абзаців четвертого, шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» та застосував до мовника санкцію «оголошення попередження». За наявність закликів у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу, до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на мовника накладено штраф – 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

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Крім того, цього ж дня Нацрада застосувала до мовника санкцію «стягнення штрафу» за результатами ще однієї перевірки. Зокрема, за розпалювання ворожнечі у висловлюваннях Вадима Рабіновича, що прозвучали в ефірі 3 лютого 2021 року у передачі «Наш ранок». Також регулятор призначив нові позапланові безвиїзні перевірки телеканалу за поширення в ефірі висловлювань з ознаками мови ворожнечі Олени Лукаш та Андрія Пальчевського. Крім того, перевірку призначено телеканалу «Максі ТВ», який також транслює програми телеканалу «НАШ», за висловлювання протиправного характеру Петра Симоненка.