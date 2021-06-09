Уряд пропонує санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ

Кабмін схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних санкцій проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, причетних до поширення контенту щодо виправдання агресії РФ.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Мінреінтеграції.

«Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України», - йдеться у повідомленні.

Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах.

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Це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, зазначили у Мінреінтеграції.

Повідомляється, що проєкт рішення внесений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерством культури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

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Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також було запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території нашої країни та вважаються кримінальними авторитетами. Крім того, було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.