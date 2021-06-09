МКІП визначив завдання Укрінформу в боротьбі з фейками та пропагандою

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» відтепер зможе використовувати бюджетні кошти для здійснення заходів у сфері інформаційної безпеки, зокрема, щодо протидії дезінформаційним кампаніям і деструктивній пропаганді, що розповсюджується передусім Російською Федерацією.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову, розроблену МКІП, Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні 9 червня, повідомляє пресслужба міністерства.

«На «Укрінформ» покладені завдання щодо виявлення, реагування та протидії дезінформації й маніпулятивній інформації, деструктивній пропаганді. Також агентство взаємодіятиме з утвореним при Раді національної безпеки і оборони України Центром протидії дезінформації», - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що Укрінформ буде забезпечувати оперативне донесення суспільству офіційної позиції державних органів на повідомлення, що містять дезінформацію та маніпулятивну інформацію, співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, установами, інститутами, об’єднаннями з питань, що пов’язані з виявленням, реагуванням та протидією дезінформації та маніпулятивній інформації, брати участь у формуванні критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у березні було створено Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики для протидії дезінформації і російській пропаганді.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня, яке було введене в дію указом Президента від 19 березня.