Криза в УКФ: Ткаченко зустрінеться з наглядовою радою

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у четвер обговорюватиме із членами наглядової ради Українського культурного фонду ситуацію, яка склалася в УКФ.

Про це глава МКІП сказав на пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, ті дві людини, на яких я покладав серйозні надії, пані Мудрак та пані Чуєва, з огляду на те, що нічого не відбувається з точки зору діяльності інших членів наглядової ради, вирішили взяти самовідвід. І, очевидно, що тепер процес потребуватиме більш глибокого занурення, яке полягатиме не тільки в тому, що б з'ясувати формат роботи наглядової ради. Я запросив членів наглядової ради до себе на четвер для того, щоб проговорити цю ситуацію, але й можливі зміни до закону про УКФ. Тому що ось ця процедура взаємовідносин між експертами, дирекцією та наглядовою радою потребує деяких уточнень», - сказав Ткаченко.

Так само, за його словами, варто напрацювати механізм відкликання членів наглядової ради УКФ.

«Хоча насправді УКФ, слава Богу, працює. Вони встигли закрити конкурси, які буди проведені на суму в 475 млн грн. Вони зараз перебувають на оформленні», - сказав глава МКІП.

Міністр зазначив, що УКФ продовжує працювати та проводити конкурси. Загальна сума коштів, які будуть використані цього року, складе понад 570 млн грн на різні проєкти.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що криза щодо системи підходів управління Українського культурного фонду назрівала давно.

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак 7 червня склала повноваження «з огляду на ситуацію, що склалася, та власну громадську позицію про самовідведення чинної наглядової ради Українського культурного фонду».

Лариса Мудрак пропрацювала на посаді голови наглядової ради УКФ менш як два місяці. Наказ Міністерства культури й інформаційної політики про її призначення був підписаний 14 квітня.

4 червня директор Національного музею Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва також повідомила, що залишила наглядову раду Українського культурного фонду. Вона була призначена туди за квотою Міністерства культури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, культурні інституції - учасники конкурсного відбору проєктів УКФ 31 травня звернулись із відкритим листом до Президента та уряду. Зокрема, вони заявили, що на засіданнях 20, 22 та 24 травня наглядова рада "кардинально змінила результати незалежної експертизи" на порушення Закону України "Про Український культурний фонд" та Порядку проведення конкурсного відбору проєктів і прийняла рішення не підтримувати значну частину проєктів програм “Культура. Туризм. Регіони”, НОРД, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Аналітика культури”, “Знакові події”. Натомість ідеться у заяві, наглядова рада має намір профінансувати проєкти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і посідають нижчі місця в рейтингу.

Підписанти закликали Міністерство культури та інформаційної політики втрутитись у ситуацію, проаналізувати дії нового складу наглядової ради Фонду щодо підтримки проєктів та вжити заходів із нейтралізації їхніх негативних наслідків, а також вимагають розпустити наглядову раду УКФ і скасувати її рішення.