Голова Наглядової ради УКФ Лариса Мудрак йде з посади

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак склала повноваження.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила у Фейсбуці.

"Я склала повноваження "з огляду на ситуацію, що склалась, та власну громадську позицію про самовідведення чинної наглядової ради Українського культурного фонду" 4 червня. Закликала до такого ж кроку членів НР ще минулого тижня. Почула мене лише Катерина Чуєва. Дякую", - написала Мудрак.

Як вона зазначила, її голос від початку був у меншості в наглядовій раді. Криза в УКФ розпочалася задовго до її приходу, додала Мудрак.

"За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року. Дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року. Дякую всім, хто допомагав зберегти УКФ й знаходити рішення під час кризи. Дякую всім, хто критикував. Якщо мій голос буде почутим - допомагатиму УКФ й далі", - зазначила Мудрак.

Також заяву на звільнення з посади члена наглядової ради УКФ подала Катерина Чуєва, повідомляє Український культурний фонд.

«Ситуація безумовно непроста. Чудово, що конкурс відбувся, а отже, дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої наглядової ради залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, який ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів наглядової ради, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ. Паралельно ми продовжуватимемо роботу над внесенням необхідних змін до закону, щоб не допустити повторення таких ситуацій», – зауважив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте також: В УКФ обіцяють подолати кризу протягом двох тижнів

Зазначається, що у випадку, якщо самовідведення членів наглядової ради триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього її складу. Вона відбуватиметься згідно із законом «Про Український культурний фонд«, де відповідно двох кандидатів подає МКІП, двох – Офіс Президента, двох – громадські організації, двох – заклади культури.

Голова наглядової ради обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленим складом наглядової ради УКФ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Ткаченко заявив, що криза щодо системи підходів управління Українського культурного фонду назрівала давно.

МКІП наказом від 14 квітня 2021 року призначило Ларису Мудрак головою Українського культурного фонду.