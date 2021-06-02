В УКФ обіцяють подолати кризу протягом двох тижнів

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак визнала наявність кризи в інституції і закликала до відкритого діалогу громадськості з колективом фонду.

Про це вона заявила на засіданні наглядової ради 1 червня, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УКФ.

«Криза всіх рівнів в УКФ й довкола інституції щодня поглиблюється. Я пропонувала й пропоную діалог відкритості й щирості для порятунку цінної й молодої інституції УКФ. Наглядова рада працює на громадських засадах, тому зобов’язана чути голос громадськості. Ми отримали звернення від заявників, яким вже надійшла відмова фонду, звернення від цієї частини культурної громадськості надійшли і до Президента України, Прем’єр-міністра, міністра культури та інформаційної політики. Ми маємо відреагувати якомога швидше», - сказала Мудрак.

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Вона закликала зберегти колектив УКФ, який зазнає репутаційних втрат, зважаючи на критику та ситуацію, що загрожує втратою довіри до роботи інституції.

«Про втрату довіри вже почала говорити частина молодої культурної спільноти й в першу чергу заявники фонду, чиї проєкти були відхилені. Публічна комунікація вже перейшла на рівень, коли сторони не чують одна одну й колектив фонду не витримує навантаження… Потрібні дії, тому що зупинка процесу загрожує головній діяльності - грантовому конкурсу, який вже затримано на місяць. Потрібне перезавантаження як самої інституції, так і наглядової ради після закінчення конкурсного відбору та проходження аудиту», - наголосила голова наглядової ради фонду.

Водночас вона закликала до чіткого дотримання діяльності в правовому полі, дотримання норм закону, положення та регламенту, а також етики та професійності, уникати оціночних суджень, сексистських висловів, висловів ненависті, зневаги та емоцій різного характеру.

«Інакше УКФ не зможе перейти до наступного етапу своєї діяльності — створення нової стратегії та на її основі перезавантаження системи для рівного доступу до грантових можливостей всіх учасників культурного сектора. Якщо ми не здолаємо цю кризу у двотижневий термін, я візьму самовідвід й пропоную такі ж кроки членам наглядової ради», - заявила Мудрак.

Як повідомлялося, культурні інституції - учасники конкурсного відбору проєктів УКФ 31 травня звернулись з відкритим листом до Президента та уряду.

Зокрема, вони заявили, що на засіданнях 20, 22 та 24 травня наглядова рада "кардинально змінила результати незалежної експертизи" на порушення Закону України "Про Український культурний фонд" та Порядку проведення конкурсного відбору проєктів і прийняла рішення не підтримувати значну частину проєктів програм “Культура. Туризм. Регіони”, НОРД, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Аналітика культури”, “Знакові події”. Натомість, ідеться у заяві, наглядова рада має намір профінансувати проєкти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і посідають нижчі місця в рейтингу.

Підписанти закликали Міністерство культури та інформаційної політики втрутитись у ситуацію, проаналізувати дії нового складу наглядової ради Фонду щодо підтримки проєктів у межах конкурсних програм 2021 року та вжити заходів з нейтралізації їхніх негативних наслідків, а також вимогають розпустити наглядову раду УКФ і скасувати її рішення.