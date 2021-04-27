Виконавчим директором УКФ обрали Владислава Берковського

Наглядова рада Українського культурного фонду обрала Владислава Берковського виконавчим директором УКФ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість голосів набрав Берковський Владислав, два голоси набрала Ірина Осадча. За підсумками голосування ми маємо переможця конкурсу - Владислава Берковського", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

У фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ брали участь 12 кандидатів: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

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Владислав Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері, джерелознавцем, кандидатом історичних наук.

У 2000 закінчив гуманітарний факультет Національного університету «Острозька академія». У лютому 2012 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».

З 2015 року очолює Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.