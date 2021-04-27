Розпочався фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ

Члени наглядової ради Українського культурного фонду проводять фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Засідання наглядової ради проходить у режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я радо вітаю всіх учасників наглядової ради УКФ. Надзвичайно дякую всім конкурсантам, які погодилися взяти участь у конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ. Нагадаю, що загалом у нас було 19 кандидатів. До другого етапу, який відбувається сьогодні, допущено 12 кандидатів", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

За результатами проходження технічного відбору конкурсу участь у відкритих співбесідах, що відповідають вимогам Регламенту наглядової ради УКФ, братимуть: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Засідання транслюється онлайн на Youtube каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.